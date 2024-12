«Aprite il reparto per i pazienti detenuti» 

Il reparto è pronto, mancano solo i pazienti. Brande, attrezzature, sistemi di sicurezza, c'è tutto nella struttura dell'ospedale Santissima Trinità destinata al ricovero di detenuti ma un rimpallo tra assessorato regionale alla Sanità e la Asl di Cagliari ne impedisce l’apertura dal 2008, anno in cui il reparto è stato concluso. Eppure una legge ben precisa del 1993 ne impone l’apertura, con notevoli risparmi di denaro pubblico e di personale di poliziotti penitenziari, per non parlare del fattore sicurezza durante i trasferimenti dei carcerati e il loro ricovero.

La denuncia

Gianni Loy da sei mesi è il “Garante delle persone detenute” della Città metropolitana. «Chiedo che venga rispettata la legge e venga finalmente aperto il reparto destinato ai detenuti. Abbiamo scritto alla Regione e alla Asl, devo dire che la risposta fornita dal direttore generale Marcello Tidore ci ha lasciato di stucco: la Asl di Cagliari apre il reparto del Santissima Trinità solo dopo che si riesce a dimostrare l’utilità di una struttura simile realizzata a Sassari». Più chiara ed esplicita la replica dell’assessorato di Armando Bartolazzi, che chiede alla Asl 8 di Cagliari – in una nota firmata da Luciano Giovanni Oppo – di disporre “l'attivazione del detto reparto detentivo ospedaliero di cui, tra l'altro, alla deliberazione della Giunta regionale n. 13/5 del 14.03.2017”.

Sulla vicenda Loy ha chiesto anche l’intervento del prefetto: «Ha invitato Regione e Asl a fornire chiarimenti, poi prenderà le sue decisioni».

I sindacati

«Abbiamo scritto decine di lettere alle istituzioni competenti, ma non siamo mai riusciti a far aprire il reparto detentivo del Santissima Trinità», afferma Giovanni Villa, sindacalista della Cisl. «Assistiamo a una sorta di rimpallo, di muro di gomma. Eppure – continua – l’attivazione della struttura sarebbe fondamentale sia per l’ottimizzazione del personale (per ogni trasferimento occorrono almeno tre agenti di scorta), che per il risparmio (si eviterebbero costosi e lunghi viaggi dal carcere di Uta agli ospedali».

«Apriremo il reparto»

Marcello Tidore è il direttore generale della Asl di Cagliari. «Conosco molto bene il caso. A qualcuno sfugge il fatto che mai nessun sanitario potrebbe consentire la gestione di un paziente in emergenza-urgenza al di fuori dei reparti dedicati. Il reparto per detenuti sarebbe utile solo per interventi programmati che, quando fu scritta la delibera, erano stimati in tre o quattro al giorno». Aprirà mai la struttura? «È arrivato un preciso indirizzo politico. Venerdì ho inviato alla Regione il progetto per l’apertura del reparto per detenuti, a giorni dovremmo avere la risposta». I tempi? «Difficile farli, perché se è vero che reclutare 8 oss non è complicato, il discorso cambia per gli 8 infermieri, che assumeremo attraverso bandi dedicati, e i 6 medici che potrebbero essere di Medicina generale».

RIPRODUZIONE RISERVATA