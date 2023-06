«Aprite il ponte di Marceddì» 

La speranza è che il ponte di Marceddì che collega l’Oristanese alla Costa verde, ora chiuso al transito a causa dei lavori di ristrutturazione, venga aperto almeno per alcune settimane tra luglio e agosto. È ciò che vorrebbe il Comune per consentire il passaggio durante l’estate, solitamente molto trafficato. C’è stato incontro tra gli amministratori comunali e la ditta che sta effettuando i lavori. «Sono in corso interventi da terra, come gli scavi per installare l’impianto semaforico, e in acqua - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Grussu - I sommozzatori sono all’opera per ristrutturare i piloni. Abbiamo chiesto alla ditta di accelerare i lavori. Poi tra un paio di settimane faremo un nuovo sopralluogo per capire se si potrà aprire». Il ponte, per ora è chiuso al transito, viene aperto solo la sera e il fine settimana per consentire ai pescatori di passare. ( s. p .)

