“Aprite i vostri occhi” Sì, i Litfiba sono tornati 

Una band rock ormai parte dell'immaginario comune, ma con una vastissima discografia tutta da (ri)scoprire: ed è anche in occasione del quarantennale di “17 Re” che i Litfiba, ormai stabilmente riuniti, riportano alla luce uno dei momenti clou di quegli anni con la ristampa di “12/05/87 (Aprite i Vostri Occhi)”, leggendario live album registrato durante l’ultima data del tour per il secondo capitolo della “Trilogia del Potere”. Appena rilasciato tramite Warner Music, per la prima volta il disco esce in formato vinilico doppio, esattamente quattro settimane dopo la nuovissima riedizione di “17 Re”.

Ma non era un addio

Sembrava veramente un saluto finale ai fan quello del 13 dicembre di cinque anni fa, nella conferenza stampa a Milano in cui Piero Pelù e Ghigo Renzulli hanno annunciato la fine di una storia durata ben quarantadue anni, calando i sipari in via ufficiale con i trentaquattro concerti d'addio de “L'ultimo Girone”. Una tournée di grande successo, che viene conclusa l'anno dopo nel capoluogo lombardo: ma dopo un lungo triennio di silenzio, si è finalmente risvegliata la vecchia fiamma.

Di culto

Prima è arrivata la reunion del nucleo storico dei Litfiba, a ottobre 2025, seguita poi a sorpresa lo scorso 17 aprile da un vero e proprio dono agli adepti della prima ora. La rivisitazione di “17 Re”, title track dell’omonimo disco, di cui doveva essere la diciassettesima traccia ma fu paradossalmente esclusa: non un atto nostalgico, ma una riattualizzazione delle tematiche anti-autoritarie e pacifiste del brano originale, oggi sentite più che mai e da sempre care ai membri della band. Proprio con questo spettacolare ritorno sulle scene, arriva il momento perfetto per dare una nuova veste al classico del 1986, accolto inizialmente con freddezza dalla critica ma divenuto album di culto nei quarant’anni seguenti.

Con l'aggiunta ora di “12/05/87 (Aprite i Vostri Occhi)” – istantanea sonora di un progetto giovane e nel pieno della forza creativa – i Litfiba ostentano un ritrovato ritmo a provare la gran voglia di suonare ancora insieme, con il gruppo rock fiorentino che vanta finalmente una formazione quasi identica a quella degli anni Ottanta: c'è ovviamente il duo artistico di Pelù e Renzulli, che ha animato la band per trent'anni, ma ci sono anche i co-fondatori e membri storici Gianni Maroccolo e Antonio Aiazzi. Manca all'appello solo Ringo De Palma (Luca De Benedittis), batterista del gruppo tragicamente scomparso nel 1990, il cui ruolo sul palco e in studio viene affidato a Luca Martelli sin dal 2012.

Ed è con questo schieramento che, dopo aver ridato respiro alle perle di una fondamentale era artistica per il gruppo, i Litfiba solcheranno adesso i palchi di tutta Italia per portare i loro “Quarant'anni di 17 Re” in tour: il quale avrà inizio il prossimo 27 giugno a Perugia, per l'Umbria Che Spacca Festival, proseguendo verso tante altre rassegne rock dello Stivale e facendo tappa nella nostra Isola il primo agosto ad Alghero, in occasione dell’Alguer Summer Festival.

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