«Aprite i vostri giardini,  aprite i vostri cuori» 

«Portare il teatro negli spazi verdi e gli spazi verdi nel teatro. Vivere questi spazi, anche periferici, in modo partecipato, creativo e rispettoso della natura». Queste le parole di Rosalba Piras, direttrice artistica di “Giardini aperti, il Festival internazionale della sostenibilità” giunto alla XVI edizione (dal 25 giugno al 30 luglio), organizzato da Abaco Teatro.

I Comuni

Sette i comuni coinvolti: Villaspeciosa, Elmas (per la prima volta), Maracalagonis, Monserrato, Quartucciu, Quartu Sant’Elena e Cagliari. Fra spettacoli, performance, laboratori, flash mob e incontri letterari si segnalano tre prime nazionali: “Senza Voce – omaggio a Maria Callas”, il 2 luglio; Il Sogno di un uomo ridicolo” tratto da Dostoevskij, il 14 e 29 luglio; “Storie di naturale Follia” il 23 e 24 luglio. Ospiti di punta, fra gli altri: la performer belga Cèline Brynart, l’iraniano Saeed Fekri e Dario Vergassola.

Il cartellone

Il primo comune è Villaspeciosa (dal 30 giugno al 4 luglio). Fra i vari appuntamenti emerge “Senza Voce – omaggio a Maria Callas”, il 2 luglio alle 21.30 al parco San Platano, per la regia Antonio Tancredi. Nella debuttante Elmas (6-7 luglio), da citare il 7, alle 20.30 nel Cortile del Municipio, la presentazione del libro “Fiabe Sarde” di Sergio Atzeni e Rossana Copez. Per Maracalagonis (8-10 luglio), l’attenzione si concentra il 9 su “Vuelvo al Sur – Voci dall’America Latina” di Officina acustica, omaggio alle voci del Sud America, alle 20.30 all’hotel Il Saraceno di Torre delle Stelle. Dal 13 al 14 luglio ci si sposta a Monserrato, dove il 14 alle 21.30, alla Casa della cultura, debutta “Il Sogno di un uomo ridicolo”, tratto da Dostoevskij e prodotto da Abaco Teatro. La due giorni a Quartu Sant’Elena (15-16 luglio) è contrassegnata, il 16 alle 21.30 negli spazi di In our Garden, dal surreale “Il Sogno di Bottom”, dei Compagni di Viaggio – Onda Larsen. A Quartucciu (19-20 luglio) nello scenario di Abitare il verde, il 20 alle 19, Teatro Tragodia propone “Baracca e Burattori con Alice” (testo e regia di Virginia Garau).

A Cagliari

Ricco il programma di Cagliari, dal 21 al 30 luglio. Il Parco di Monte Claro, per due serate (il 23 e il 24 alle 20.30; oltre alle prove aperte il 21) offre il set per “Storie di naturale Follia”, una coproduzione Abaco Teatro – Impatto Teatro, con la regia di Karim Galici. Ricordiamo il 25 luglio, al parco Colle San Michele alle 20, “Bianca come la neve”, la famosissima fiaba dei Grimm riletta da L’Effimero meraviglioso. Si prosegue ai Giardini Pubblici dal 27 al 30 luglio: segnaliamo il 28, alle 21.30, l’appuntamento internazionale con “Ginette et Son Monde” di Theatre en Vol - Teatro di Pinguin, con l’universo poetico clownesco di Cèline Brynart. Gran finale domenica 30 luglio: alle 18.30 spazio a “L’incantatore di Folle”, del grande mimo iraniano Saeed Fekri. Quindi è la volta dell’incontro con la scrittrice ucraina Sofia Cheliak (ore 20); alle 21.30 risate intelligenti assicurate dalle “Storie Sconcertanti” di Dario Vergassola.

RIPRODUZIONE RISERVATA