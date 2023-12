«Apriremo una sede della polizia locale anche nel litorale» 

Ha iniziato a fare il vigile urbano nel 1995, assunto al Comune di Sinnai. Nel 2019 è diventato il vice comandante della Polizia locale alle spalle di Luciano Concas, andato in pensione dopo 45 anni di servizio. Da ieri Giuseppe Fiori, 52 anni, sposato, con una figlia, due lauree (una in Giurisprudenza), è il nuovo capo della Polizia locale di Sinnai col grado di capitano. Il giuramento, nelle mani del sindaco Tarcisio Anedda che lo ha scelto per prendere il posto di Concas. In un clima di grande commozione, il nuovo capitano Fiori, ha subito preso possesso dell’incarico.

Nel suo ufficio della zona industriale, ha ringraziato il sindaco per la fiducia dimostrata, tracciando per grandi linee, il suo primo obiettivo: «Istituire la sede staccata della Polizia locale nelle località costiere, a garanzia di interventi immediati per ogni necessità. Bisogna anche rafforzare l'organico, oggi composto da 13 unità. Abbiamo un territorio vastissimo: vogliamo operare anche a difesa dell’ambiente. Tra gli obiettivi pure la ripresa delle lezioni di educazione stradale nelle scuole, garantire la formazione periodica del personale e promuovere anche la Polizia tributaria». (r. s.)

