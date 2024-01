«Apriremo otto cantieri in cento giorni» 

Otto interventi da avviare in cento giorni: l’amministrazione guidata dal sindaco Beniamino Garau è pronta ad aprire una serie di cantieri che permetteranno di riqualificare scuole, completare opere di urbanizzazione e realizzare finalmente la piazza Berlinguer.

La svolta

La lista dei lavori che prenderanno il via nel 2024 è lunga, ma nei primi mesi dell’anno verranno avviati una serie di interventi molto attesi dai residenti. Si parte con la sistemazione della pavimentazione di vico Torino, la posa del galeone multigioco a Maddalena spiaggia, il completamento della pavimentazione di corso Gramsci, e la realizzazione della piazza dedicata allo statista sardo. Ma i primi mesi dell’anno vedranno gli operai in azione anche per completare la rete cittadine delle acque bianche, realizzare le opere di efficientamento energetico della scuola materna di Rio San Girolamo. Previsti, inoltre, i lavori per prolungare via Lamarmora, allargare via Aldo Moro, sistemare vico Cavour e riqualificare la scuola materna di Corte Piscedda.

I fondi

Il sindaco, Beniamino Garau, spiega come i primi cantieri siano finanziati prevalentemente con fondi comunali: «L’80 per cento dei lavori saranno finanziati con le nostre risorse e da importi stanziati con gli appalti precedenti, in questi primi cento giorni risolveremo alcune criticità del territorio, completando opere di urbanizzazione, migliorando la viabilità cittadina, e realizzando una nuova piazza e uno spazio dedicato al divertimento dei più piccoli. Contestualmente prenderà il via anche il piano delle manutenzioni straordinarie che interesserà tutto il territorio: questo, sarà anche l’anno delle importanti opere finanziate dal Pnrr».

La piazza

Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, si concentra sulla realizzazione di piazza Berlinguer, progetto ideato dall’amministrazione Dessì, e guarda alle opere previste per i prossimi mesi: «Stiamo dimostrando che non avevamo alcun preconcetto sulla realizzazione di quella piazza, i fondi erano stati momentaneamente dirottati verso interventi più urgenti, non abbiamo mai pensato di cancellare quel progetto. Oltre ai lavori che cominceranno in questi primi cento giorni dell’anno, ci sono opere di grande importanza come il teatro comunale, la rotatoria della zona di Sant’Angelo che verranno cominciate nel 2024».

La minoranza

Dai banchi della minoranza, il capogruppo del Pd Efisio De Muru è soddisfatto dell’inizio imminente dei lavori per la realizzazione della piazza Berlinguer: «Finalmente quest’opera vedrà la luce, mi sembra il giusto riconoscimento per i capoterresi che acquistarono quel terreno per realizzare la sede del Pci, che poi non venne realizzata».

