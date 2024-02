«Apriremo la piscina entro l’estate 2024» 

Verrà data in gestione la nuova piscina comunale di Sanluri. Entro le 12 del 19 marzo è possibile presentare un’offerta per la struttura che si trova nell’ex campo di calcio San Martino, l’impianto storico della città. Sul sito del Comune è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento in concessione del servizio per 9 anni. La formula stabilisce che il concessionario è obbligato a corrispondere al Comune, a titolo di canone concessorio, la somma risultante dall’offerta economica più vantaggiosa rispetto all’importo fissato a base d’asta di 36mila euro, 4mila euro all’anno, calcolata sul valore del piano finanziario dell’opera di un 1.306.674 euro. La durata del procedimento dovrebbe concludersi entro 3 mesi.

«Salvo intoppi burocratici – dice l’assessore al patrimonio Paolo Usai – la struttura entrerà in funzione con l’arrivo della prossima stagione estiva. Un appuntamento atteso non solo dai residenti ma da tutto il Medio Campidano. C’è anche il progetto pronto per realizzare una piscina per i piccoli e la sistemazione dell’area esterna». Il sogno dell’amministrazione di una piscina semiolimpionica all’aperto risale a 10 anni fa, quando la scelta della località, Bia Mara, una lottizzazione privata lungo la strada per Lunamatrona, sollevò una protesta popolare e polemiche in Consiglio comunale contro l’opera. Risolta con la scelta di un suolo pubblico. ( s. r. )

