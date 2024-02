«Aprire ai cittadini i parcheggi della Regione» 

I commercianti e i residenti di viale Trieste ieri mattina, in un incontro a palazzo Bacaredda, hanno denunciato per l’ennesima volta i problemi causati dai lavori «interminabili». Esasperati, hanno annunciato che presto effettueranno un sit-in «per richiamare l’attenzione se mai ci fosse ancora bisogno sull’ecomostro di via Caprera vero pugno nell’occhio per tutti, residenti, attività produttive, avventori del weekend».

Adolfo Costa è il rappresentante del comitato di cittadini di Stampace. «La riunione al Comune di via Roma, tra una delegazione di residenti e commercianti di viale Trieste e di Stampace, è stata promossa con l’intento di far presenti le criticità che hanno messo in ginocchio residenti e attività produttive a causa degli interminabili lavori di viale Trieste». Costa è critico verso l’amministrazione. «Da anni il comitato di Stampace chiede l’apertura di tutti i siti comunali e regionali la sera e nel week end per poter far parcheggiare i cittadini. Oggi ancor più di ieri con viale Trieste penalizzato dai lavori questa esigenza è prioritaria. La delegazione ha anche chiesto che vengano ritagliati nelle aiuole parcheggi carico scarico per le attività produttive, che sono allo stremo delle forze».

RIPRODUZIONE RISERVATA