Aprilia meglio delle Ducati 

Silverstone. Al ritorno della MotoGp dopo la pausa il motomondiale prova a riscrivere le gerarchie. Aleix Espargarò fa sognare l'Aprilia, segna il primo tempo nelle seconde libere a Silverstone e lancia la sfida alle Ducati e a Pecco Bagnaia: domani, in pista sarà battaglia vera. Lo spagnolo con il tempo di 1'58"183 ha dominato le prove e ha sorpreso tutti, dando addirittura sei decimi al connazionale Jorge Martin che con la Ducati Prima Pramac ha segnato il secondo tempo in 1'58”854. Alle loro spalle la Ktm di Brad Binder che per buona parte dei giri cronometrati aveva fatto segnare i tempi migliori. Convincente anche Maverick Viñales con l'altra Aprilia e un buon quarto posto, davanti a Johann Zarco su Ducati. Più indietro, la Ducati del campione in carica Bagnaia che, dopo aver risolto alcuni problemi di assetto, si è piazzato al sesto posto davanti a Bezzecchi, che in mattinata aveva fatto registrare i tempi migliori in assoluto. Alle loro spalle c'è Jack Miller con la Ktm: pilota che sul bagnato ha una marcia in più. E per domani le previsioni sul tracciato di Silverstone sono di pioggia. Chiudono la griglia dei primi dieci Luca Marini e Alex Marquez. Mancano ancora due giorni al Gran Premio ma il gap tra le Ducati e le altre moto, Aprilia e Ktm su tutte, sembra ridotto. Almeno sulla carta.

La gara breve

Oggi già si fa sul serio con le qualifiche (11.45) e la gara Sprint (ore 16) che assegna punti e definisce la griglia di partenza di domani. Fuori dai giochi le Yamaha e le Honda. Atteso al gran rientro, dopo lo stop per gli infortuni rimediati nelle numerose cadute, non brilla Marc Marquez: il pluricampione del mondo, in giornata fermo spesso al box con la sua Honda per regolare l'assetto, ha fatto segnare il 13° tempo, mancando la qualifica alle Q2. Miglior pilota Honda in pista è comunque apparso spento e molto lontano dai primi. Tante le cadute sul circuito inglese. Bastianini, Morbidelli, Marini, Viñales e Bezzecchi, sono stati protagonisti di scivoloni, per fortuna senza conseguenze.

La corsa mondiale

Quanto al mondiale piloti, Pecco Bagnaia deve difendere il suo vantaggio di 35 punti su Jorge Martin (Pramac) e di 36 su Marco Bezzecchi (MooneyVR46). Il campione del mondo in carica è stato rallentato, involontariamente, in prova dal compagno Enea Bastianini e probabilmente avrebbe potuto far segnare un tempo migliore e salire in griglia. Il torinese deve fare attenzione alla sempre maggiore intraprendenza dello spagnolo Jorge Martin.

