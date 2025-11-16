aprilia e bezzecchi doppietta a Valencia 

Valencia. Doppietta Aprilia a Valencia. Marco Bezzecchi ha vinto l'ultima gara del mondiale MotoGP davanti allo spagnolo Raul Fernandez. Terzo posto per la Ducati di Fabio Di Giannatonio. Per Bezzecchi é anche la sesta vittoria in top-class, la terza di quest'anno, la seconda consecutiva dopo quella in Portogallo. Pedro Acosta (Ktm), quarto, ha preceduto le Ducati Gresini di Aldeguer e Alex Marquez. Settima la Honda di Luca Marini.

Gara sfortunatissima per Franco Morbidelli, che ha tamponato Mir sullo schieramento di partenza e non ha preso il via per un problema fisico. Ultima gara del 2025 da dimenticare quella di Francesco Bagnaia, uscito di scena nel primo giro dopo un contatto con Zarco. Jorge Martin, al rientro in Spagna dopo una lunga assenza per infortunio, si é ritirato al 16° giro.

Domani su questa stessa pista i test in vista del 2026.

Classifica finale Piloti : 1. Marc Marquez (Spa, Ducati) 545, 2. Marquez (Spa, Ducati) 467, 3. Marco Bezzecchi (Ita, Aprilia) 353, 4. Pedro Acosta (Spa, Ktm) 307, 5. Francesco Bagnaia (Ita, Ducati) 288, 6. Fabio Di Giannantonio (Ita, Ducati) 262, 7. Franco Morbidelli (Ita, Ducati) 231, 8. Fermin Aldeguer (Spa, Ducati) 214, 9. Fabio Quartararo (Fra, Yamaha) 201, 10. Raul Fernandez (Spa, Aprilia) 172.

