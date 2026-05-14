Aprilia da battere anche a Barcellona 

Marco Bezzecchi e Jorge Martin - primo e secondo della classifica iridata, divisi da un solo punto - sono stati i protagonisti della conferenza stampa che precede il GP della Catalogna. Una rivalità tutta interna all'Aprilia ufficiale, che per ora ha messo in ombra la Ducati. «Questa è una delle piste più difficili, soprattutto in gara», ha spiegato il riminese. «Il consumo delle gomme è alto, sarà importante gestirle bene qui più che altrove». «Veniamo da un ottimo weekend a Le Mans», mentre al Montmelò «l'anno scorso abbiamo sofferto, è stato un GP duro. Ma quest'anno è cambiato tutto, sia la moto che il nostro modo di lavorare e anche il mio modo di guidare». «Ho cambiato mentalità rispetto al passato, per come approccio il weekend» le parole di Martin, risorto dopo un 2025 difficilissimo non solo a causa dei numerosi incidenti, nel quale «faticavo in frenata», mentre «ora, in termini di sensazioni, è simile al 2024. Mi pare di guidare allo stesso modo. Devo fare traiettorie diverse con Aprilia, ma ora so quello che devo fare»

Bagnaia si è invece assunto la responsabilità della caduta in Francia, causata da «un errore mio», anche se ha giudicato la tappa francese «comunque positiva».

Oggi le prove libere libere alle 10.45 e alle 15 le pre qualifiche. Domani “libere” e qualifiche dalle 10.10 e Sprint race alle 15. Domenica alle 14 il Gp di Catalogna.

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