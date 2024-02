Aprilia ambiziosa: «Vogliamo crescere» 

Svelata la nuova Aprilia RS-GP a disposizione di Aleix Espargaró e Maverick Viñales per il 2024. Dopo due stagioni di crescita costante, il 2024 rappresenta per Aprilia l'anno della conferma. L'evoluzione tecnica ha portato moto e team a un livello mai raggiunto prima e il reparto corse di Noale guidato da Romano Albesiano ha affrontato questa sfida non tradendo il proprio DNA. Quindi in maniera innovativa, con scelte che hanno fatto scuola e che trovano, nell'ultima evoluzione della RS-GP, una applicazione ancora più spinta.

«La crescita che abbiamo mostrato nelle ultime stagioni è stata incredibile», dice di Aleix Espargarò. Nel 2024 dovremo fare un altro passo avanti, l'anno scorso ci è mancata la costanza per lottare fino alla fine ma abbiamo comunque dimostrato di essere un avversario ostico per tutti. Non sarà semplice perché il livello della MotoGP è aumentato ulteriormente».

