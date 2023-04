“Aprile Resistente” Monica Zuncheddu diventa Joyce Lussu 

Un nuovo spettacolo si aggiunge nel cartellone di “Aprile Resistente”, rassegna di teatro civile e politico del crogiuolo, in corso a Cagliari a Casa Saddi. Venerdì Monica Zuncheddu è di scena alle 21 con il monologo “Joyce Lussu e la Sardegna”. Il lavoro propone una selezione di brani poetici e narrativi, tratti in particolare dai testi in cui la scrittrice, poetessa e partigiana esplicita il suo rapporto di scoperta e amore per la terra ed il popolo del suo Mister Mill, il marito Emilio Lussu.

Anticipano lo spettacolo di Monica Zuncheddu altri due appuntamenti: il primo, alle 17 per i più piccoli, è la lettura animata di Marta Gessa prodotta dal crogiuolo “Alza la testa”, la resistenza narrata ai bambini (dagli 8 anni); il secondo, alle 20 è con il coro dell’Anpi diretto da Roberto Deiana nei “Canti della Resistenza”. Tutto in replica domenica negli stessi orari.

"Aprile Resistente” quest’anno «punta l’attenzione tutta sugli anni e sugli avvenimenti della seconda guerra mondiale dove nasce la Resistenza al nazifascismo», spiega la direttrice artistica del Crogiuolo Rita Atzeri. «Temi che non perdono di valore e attualità nel nostro presente, come la guerra che viene combattuta oggi sul suolo europeo testimonia. Proporre questi temi per noi è importante soprattutto in relazione alle nuove generazioni, che forse quella storia non hanno mai avuto modo di sentirla raccontare da testimoni diretti».

