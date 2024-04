Aprile diventa estate: l’anticiclone africano regala sei gradi in più  

Negli stabilimenti balneari non si pagava il biglietto. Per il resto, il weekend al Poetto e a Calamosca era uguale a quelli estivi. I cinque, sei gradi in più rispetto alle medie stagionali ci hanno fatto passare repentinamente dai giacconi alle maniche corte per tutta la settimana, complice un caldo oltre che primaverile, e il risultato si è visto: cagliaritani e turisti al mare, parcheggi occupati al Poetto,deserto nel centro cittadino e abbronzatura da professionisti per chi ha frequentato le spiagge da una settimana a questa parte.

Torna la primavera

L’estate sta finendo, però, e lo fa oggi. Quella fuori ordinanza di aprile è agli sgoccioli, e sono sgoccioli di pioggia: dopo questo lunedì ancora caldo e senza nubi, preannuncia Alessandro Gallo, il meteorologo cagliaritano ex Aeronautica militare e ora di Meteo network, non ci saranno certo nubifragi, però un po’ di piogge si faranno vedere. Da domani, dunque, nuvole e acqua: colpa (o merito, se teniamo conto della siccità) della classica perturbazione dall’Atlantico: «È vasta», prevede Gallo, «tra domani e dopodomani farà scendere le temperature di nuovo sulle medie di aprile in un contesto instabile, con fenomeni associati». E quando un meteorologo parla di «fenomeni», significa che si devono aprire gli ombrelli: il guru delle previsioni, appunto prevede forti probabilità di precipitazioni sul Nordovest della Penisola, e piogge intermittenti in estensione sul resto d’Italia (e noi siamo in quel “resto”).

Il cielo sulla regione

In Sardegna, ricava Gallo, in quota la perturbazione causa un fenomeno ben preciso: isola una goccia fredda sulla nostra verticale, con un rapido transito che tende verso il Nordafrica, cioè nell’area da cui proveniva l’alta pressione che ha portato il caldo in questi ultimi giorni. L’allontanamento della perturbazione aprirà le porte ad aria decisamente più mite, dalle Azzorre. Bel tempo, quindi, ma temperature più contenute, primaverili, quelle che meritiamo adesso).

Bassa intensità

Dunque, da domani piove sulla Sardegna, anche se i modelli matematici non indicano forti piogge. Di certa, c’è la nuvolosità in estensione da oggi, ma le prime piogge, intermittenti, sono attese per domani nel settore nord dell’Isola. Poi il pur moderato maltempo si estende al resto della Sardegna dal giorno successivo, quindi domani: «Avremo piogge deboli intermittenti», preannuncia il meteorologo, «su tutta la regione mercoledì e anche giovedì».

Più fresco

Da domani ci scordiamo le temperature di 5 o 6 gradi più alte dei giorni scorsi e di oggi: le massime sono attese a 14/16 gradi a Sassari e ad Alghero. Più alte nel Cagliaritano, dove ci saranno tra i 16 e i 19 gradi. Per quanto riguarda le temperature minime, è prevista su tutta la Sardegna una diminuzione sensibile. Però poi ci sarà un nuovo aumento delle temperature, che nella tendenza del 13 e del 14 aprile indicano una crescita con valori stavolta non estivi, ma comunque primaverili. Ad agevolare il calo termico sarà anche il vento di maestrale, che da domani soffierà con intensità da moderata a localmente forte sulle coste occidentali sino a dopodomani, forse anche giovedì. Non era dunque vera estate, quella di questi giorni, ma un’abile imitatrice sì.

