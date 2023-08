«Apriamo un tavolo con il terzo settore per la comunità rom»  

Un tavolo con il terzo settore sul progetto regionale di inclusione socio-lavorativa di rom, sinti e caminanti di Monserrato. Lo propone l’ex assessora alle Politiche sociali Tiziana Mori, ora candidata sindaca in vista delle comunali del prossimo anno. «Con l’ex vicesindaca Maristella Lecca abbiamo portato avanti un programma periodico di supporto consistente anche nella sensibilizzazione sulla raccolta differenziata», spiega.

Come dirigente di terzo settore, Mori si occupa della tematica e partecipa ai tavoli aperti al mondo dell'associazionismo. La Regione ha avviato quattro gruppi di lavoro per il progetto e riguardano temi come istruzione, lavoro, salute e l’abitare. «Ero presente a tutte le riunioni online finora convocate nel 2023 e il Comune di Monserrato era assente alle prime tre», prosegue, «il supporto alle famiglie rom è sempre stato garantito in ambito socio-sanitario anche in piena emergenza Covid durante il mio incarico assessoriale, il Comune ha dato piena disponibilità a collaborare per l'integrazione (vari membri della comunità sono stati inseriti proficuamente in progetti Reis). Le interlocuzioni non sono mai mancate, Monserrato è stata inserita nel progetto e puntualmente invia i dati anche al Ministero dell'Interno sulla situazione del campo nomadi».

L’ex assessora chiede alla Giunta Locci di adoperarsi per convocare un tavolo con il terzo settore per aggiornare sul progetto «e spiegare cosa è stato fatto in questi mesi, vista gli imminenti lavori nella zona del comparto 8, soprattutto dal punto di vista dell'inserimento lavorativo della comunità rom in attività che ne valorizzino le loro competenze».

