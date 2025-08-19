«Apriamo cantieri per oltre 3 milioni» 

Per le cifre (oltre tre milioni e mezzo) e i cantieri da aprire, sono molto sostanziosi gli interventi approvati dal Consiglio comunale con la modifica al Programma triennale delle opere pubbliche e al relativo elenco per l’anno in corso. Il sindaco Luca Corrias ha presentato il documento in Aula, sottolineando come il piano rappresenti «un programma concreto, basato su numeri reali, in linea con gli impegni elettorali. Dal 2021 ad oggi il numero degli interventi previsti è salito da 7 a 17, segnale di una programmazione più ampia e incisiva». Il vice Paolo Soru ha rimarcato a sua volta l’importanza delle nuove opere: «Una opportunità fondamentale per il miglioramento delle infrastrutture e della qualità urbana».

Commercio

Tra gli interventi di maggiore rilievo spiccano quelli destinati alla riqualificazione del mercato civico comunale, con un primo lotto da 250mila euro finanziato dalla Regione e un secondo da 464mila euro inserito nell’annualità 2026.

Importante anche il progetto per l’infrastrutturazione di aree dedicate alle imprese artigiane nella zona Pip, con un investimento complessivo di 400mila euro, di cui 30 mila provenienti da fondi regionali e 100mila di cofinanziamento comunale.

Viabilità e Municipio

Il piano aggiornato prevede inoltre, per il prossimo anno, interventi di messa in sicurezza delle strade comunali (600mila euro), la manutenzione straordinaria dei marciapiedi delle vie Oristano (300mila euro) e Napoli (593mila euro), il restauro del palazzo comunale in piazza Roma (450 mila euro) e il completamento della lottizzazione Peep Sant’Anna (400 mila euro).

La delibera recepisce anche le osservazioni tecniche e contabili degli uffici e del Revisore dei conti. Il nuovo schema sarà inserito nel Documento unico di programmazione 2025/2027 e pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nonché nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti.

Il sindaco

«Con questa modifica – sottolinea Luca Corrias - l’amministrazione comunale conferma la volontà di puntare sulla riqualificazione degli spazi urbani e sul sostegno al tessuto produttivo locale. Un piano che, nelle intenzioni della maggioranza, mira non solo al recupero di strutture esistenti ma anche a favorire lo sviluppo e la sicurezza, gettando le basi per un futuro di crescita sempre più sostenibile».

