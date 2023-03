«Apriamo ai medici di base al lavoro fino a 72 anni»  

«Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, in assenza di personale medico convenzionato collocabile, per i prosismi tre anni le Asl possono trattenere in servizio, su richiesta degli interessati, il personale medico… in deroga ai limiti previsti per il collocamento in quiescenza, fino al compimento del 72° anno d’età...».

«Chiediamo alla Regione di applicare questa norma contenuta nel Milleproroghe, un’importante opportunità per dare risposte ai territori che soffrono per la mancanza di medici di medicina generale», dice il segretario regionale della Fimmg Umberto Nevisco. «Alcune Regioni stanno procedendo, e sarebbe necessario che anche in Sardegna le Asl pubblicassero le domande per consentire ai colleghi che ne facciano richiesta di non andare in pensione a 70 anni, ma di prestare la loro opera ancora per un po’, ovviamente negli ambiti dove non c’è nessuno da nominare. Sono diversi i colleghi disponibili, ad esempio a Giba, Masainas, Meana Sardo, Sorso. Apriamo questa porta, l’assessore Doria si era detto favorevole, allora che agisca».

Intanto sono state approvate le graduatorie provvisorie degli incarichi vacanti di assistenza primaria (annualità 2022): sono 151 le istanze di disponibilità dei candidati che concorrono per 415 incarichi vacanti su tutto il territorio regionale.

Prosegue Nevisco: «Chiediamo alla Regione di reclutare anche i 38 “esclusi” del quinto elenco (pronti ad andare a lavorare in periferia), che hanno fatto una richiesta di riesame della delibera secondo cui non avrebbero i requisiti». (cr. co.)

