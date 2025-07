Aprea: «Fantastico Sergio Atzeni» 

Quando Valerio Aprea si è imbattuto in Sergio Atzeni è rimasto folgorato. «Non lo conoscevo, l’ho letto e sono trasecolato: una penna incredibile, veramente un livello fuori dal comune», dice l’attore romano, classe 1968, interprete a teatro, al cinema, in tv, e straordinario monologhista.

Così, ecco un nuovo originale omaggio allo scrittore sardo a trent’anni dalla sua morte, una selezione tratta da “I sogni della città bianca”, messa in scena sotto forma di lettura accompagnata dal violino di Adele Madau, in programma venerdì ad Arzachena al Nuraghe Albucciu, sabato a Nora per “La notte dei poeti” e domenica a Lo Quarter, per Alghero Estate.

Come nasce questa produzione?

«Nasce per iniziativa di Valeria Ciabattoni, la direttrice artistica di Cedac, che un bel giorno mi chiama e mi propone, appunto, questo libro di Sergio Atzeni, che io non avevo neppure mai sentito nominare. L’ho letto e mi è apparso un autore straordinario, fuori dagli schemi, un irregolare, una scrittura anarchica, furoreggiante, un purosangue selvaggio. Insomma, mi ha assolutamente catturato, e ho intravisto subito la possibilità di poterlo leggere dal vivo».

E avete scelto quattro racconti.

«Sì, i più adatti. Perché per me, conditio sine qua non per leggere in pubblico è la narrazione in prima persona».

Il primo, “Delirio maschile”.

«È il più trasgressivo, il più scabroso, racconta di una città che non è dichiaratamente Cagliari, ma lo è, tutto il libro è ambientato in una Cagliari fantomatica, trasfigurata. Questo “io parlante” è un tizio che va in giro e trova una umanità ma anche una disumanità, è quasi una sorta di blade runner cagliaritano. Ci sono una serie di incontri stranissimi, invenzioni, situazioni completamente folli».

Poi arriva “Storia della monaca”.

«Molto divertente, l’io narrante è una che si trova al funerale di sua sorella, e ne sparla in maniera feroce, descrivendola, da comare pettegola che riferisce a mezza bocca, come un essere abominevole».

Il terzo è “Caro Leonardo Sole”.

«Un funambolismo letterario strepitoso, c’è una scultura di legno, e l’io parlante la spiega in tutti i particolari, interrogandosi se questa figura stia per dire delle cose, o le abbia pensate. Anche questo è un delirio, come il primo, però molto più sofisticato, raffinatissimo e comico, perché assurdo».

L’ultimo: “Destino questurino”.

«È il più cinematografico. Un poliziotto si racconta, e noi vediamo proprio le immagini. Mi ha fatto un effetto molto filmico. Lui sta in questura, fa gli interrogatori, è un poliziesco con una deriva onirica, che non vi svelo. Conferma la vena surreale e fuori dalle regole di Atzeni».

Sembra particolarmente entusiasta di venire in Sardegna a fare questo spettacolo.

«Lo sono moltissimo, è stata l’occasione di scoprire un autore eccezionale, e di cimentarmi con una scrittura diversa da quella che fa parte del mio repertorio abituale».

Pensiamo ai monologhi di Mattia Torre, come “Gola”: questo Paese che mangia più di tutti gli altri Paesi del pianeta.

«Un capolavoro. Ma anche i monologhi di Makkox che faccio a Propaganda Live, scritture diverse che mi mettono alla prova attorialmente».

E poi c’è il cinema, ad esempio, “Smetto quando voglio”, “Nessuno mi può giudicare”, “A casa tutti bene”.

«Ora, il 28 agosto nelle sale, arriva “Tutta colpa del rock” di Andrea Jublin, che abbiamo presentato al Giffoni Film Festival, con un grande cast, Lillo, Elio, Maurizio Lastrico, Carolina Crescentini, il cantante Diego Naska e altri».

Ancora, la tv, con la serie cult “Boris”.

«Ci siamo fermati alla quarta stagione, ma – citando Franco Califano che l’ha fatto incidere sulla sua tomba – “non escludiamo il ritorno”».

Un film che ama e ha visto cento volte.

«Star Wars».

Mai recitato in America?

«Ma secondo lei?».

Il suo sogno? Cosa le piacerebbe fare?

«Mi basta lavorare in Italia, fare ruoli che magari non ho ancora fatto e mi possano permettere di sondare sfaccettature recitative nuove».

RIPRODUZIONE RISERVATA