Apre un nuovo megastore: invasione 

I primi clienti erano in fila già alle 8.30. Mezz’ora prima dell’inaugurazione. In realtà, dopo che l’impresa ha issato l’insegna i più impazienti si erano presentati davanti all’ingresso chiedendo se l’attività fosse già aperta. Per tutta la giornata di ieri, le macchine hanno intasato le strade di Baccasara per l’inaugurazione di Maury’s, catena specializzata nella vendita di prodotti per la casa, cura della persona e pulizia. Un migliaio di persone ha varcato la soglia del centro commerciale esteso su 2.500 metri quadrati, all’interno dell’ex centrale ortofrutticola fallita diversi decenni fa. La struttura risorge sotto altra veste, dopo che nel 2013 una cordata di vecchi soci della cooperativa che la gestiva aveva invocato la rinascita della centrale, opponendosi (invano) alla vendita dello stabile.

L’invasione

Autorità civili e religiose (per il Comune era presente il vicesindaco, Luigi Cardia, per la Chiesa il parroco di Sant’Andrea, don Piero Crobeddu) hanno preso parte al taglio del nastro. Maury’s è solo l’ultimo brand di caratura nazionale a sbarcare a Tortolì. «Siamo attrattivi per i grandi marchi. La cittadina - commenta il sindaco, Marcello Ladu - è di nuovo in crescita, sia come residenti che come investimenti. Siamo polo attrattivo. Tanti altri gruppi della grande distribuzione sono pronti a scommettere sul nostro territorio. Quello di Maury’s, con venticinque dipendenti, è un investimento importante con buona ricaduta occupazionale e benefici sui consumatori finali». Altri gruppi della grande distribuzione sono pronti allo sbarco. Prossime le aperture di Lidl, Eurospin (che raddoppierà i punti vendita), Tuttigiorni, Iperpan e Centrocash, «marchi che investono in territori con economie solide e dopo aver condotto analisi di mercato. Il dato occupazionale di Maury’s è importante», dice Luigi Cardia.

Il sindacato

Bene le nuove apertura, ma massima attenzione ai trattamenti riservati ai lavoratori. «Le nuove aperture - afferma Michele Muggianu, leader di Cisl Ogliastra - danno una spinta importante in termini di occupazione e di crescita economica del territorio. Massima attenzione da parte nostra alla qualità del lavoro in termini retributivi e di condizioni generali. Dal nostro osservatorio registriamo una riduzione del potere di acquisto delle famiglie che sta facendo crescere notevolmente il settore discount, ridisegnando la grande distribuzione organizzata».

RIPRODUZIONE RISERVATA