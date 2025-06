Apre un cantiere nella sughereta 

A Musei ha preso il via nei giorni scorsi il cantiere comunale di forestazione per la manutenzione straordinaria della sughereta presso Guardia Su Lillu, poco distante dalla Statale 130 che conduce a Cagliari. Quattro disoccupati saranno impiegati per otto mesi nei lavori di potatura e pulizia della piante. È la prima volta, da quando la sughereta è stata impiantata, circa 30 anni fa, che questa è oggetto di manutenzione. Per avviare il cantiere, il Comune ha ottenuto un finanziamento da 107mila euro dall'assessorato regionale all'Ambiente. Così si sono potuti avviare i lavori sui due ettari di sughereta, che vedranno gli operai impiegati per 30 ore alla settimana. Così l’assessore comunale all'Ambiente, Severino Pinna, «Finalmente il nostro Comune ha potuto avviare un nuovo cantiere di forestazione». ( p. cab. )

