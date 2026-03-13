Apre oggi il “Giardino di Lu” per sostenere la ricerca medica 

È tutto pronto per l’inaugurazione del Giardino di Lu a Pimentel. Oggi alle 10 si apriranno i cancelli del campo di tulipani nato per sostenere la ricerca contro il tumore ovarico. La data di apertura è stata fissata solo di recente, perché le piogge degli ultimi mesi hanno reso il terreno fangoso. «Anche per questa stagione abbiamo piantato 250mila tulipani. Le piogge ci hanno condizionato parecchio, per noi che piantiamo ogni bulbo a mano non è stato semplice», spiega la presidente dell’associazione, Maria Fois Maglione. Nel campo sarà possibile raccogliere i tulipani, fatta eccezione di quelli piantati nella zona dedicata alle donne che non ci sono più , e il ricavato sarà interamente destinato alla ricerca sul tumore ovarico.

«Il Giardino di Lu lo conoscono in tanti», aggiunge la presidente, «ma il mio obiettivo è che tutti sappiano che cos’è il tumore ovarico. È vero che la ricerca fa passi avanti, ma non dimentichiamo che questa è una delle poche forme tumorali che non ha ancora esami di screening, quindi si scopre sempre troppo tardi».

Nel frattempo l’associazione è impegnata in diverse iniziative di sensibilizzazione, come quella prevista per la settimana prossima all’ospedale Brotzu di Cagliari. Il Giardino è nato in memoria di Luena, figlia di Fois Maglione. «Io in questo giardino sono rinata. Non è nato in nome di mia figlia Luena: il Giardino di Lu è mia figlia. È come se fosse sempre qui, per questo le dedico tutte le attenzioni», conclude la donna.

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