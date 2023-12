Apre l’ufficio di prossimità 

«I servizi di prossimità ai cittadini rappresentano la strategia da mettere a sistema nel nostro territorio, coadiuvare i residenti per il disbrigo di semplici atti di giurisdizione. Ci impegneremo a fare in modo che questo sia il primo di altri servizi che tornano attivi nel territorio», dice il sindaco di Seui, Fabio Moi.

Al municipio di Seui si è inaugurato l'ufficio di prossimità della Regione e del tribunale di Lanusei al servizio dei cinque Comuni della Barbagia di Seulo: Seui, Seulo, Ussassai, Esterzili e Sadali. Il progetto ereditato dalla precedente amministrazione che, nel 2021, aveva partecipato a un bando regionale. Si potranno allora evadere nel territorio pratiche semplici che non contemplino l'assistenza da parte di un legale.

Le responsabili del servizio sono Luciana Aresu, Cristina Sulis e Ilenia Loche. (p. m. r.)

