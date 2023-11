Apre l’ufficio di prossimità 

Addio ai viaggi con destinazione al Tribunale di Cagliari per la volontaria giurisdizione. A Iglesias apre il tanto atteso l’Ufficio di prossimità, un servizio che non sostituirà le sedi staccate dei tribunali (chiuse dal 2014), ma che garantirà ai cittadini di poter ricevere informazioni e compiere operazioni nell’ambito della “volontaria giurisdizione”, per le quali occorre attualmente recarsi presso le sedi dei tribunali ordinari (6 dislocati in tutta la regione).

L’inaugurazione

Il Comune, in collaborazione con il Tribunale di Cagliari ed il Centro regionale di Programmazione della Regione Sardegna, questa mattina, in via Pacinotti (nei locali che ospitarono la sede staccata del tribunale), il nuovo Ufficio di prossimità: «Si ripristina finalmente un diritto dei cittadini. - commenta il sindaco Mauro Usai - Lo sportello rivestirà un ruolo importante e fondamentale perché si occuperà di riportare in città alcuni servizi. È il primo passo per riuscire a snellire quelle procedure che altrimenti comporterebbero una trasferta a Cagliari, con annesso dispendio di tempo e denaro. Per fare un esempio banale, la contestazione di un verbale di qualche decina di euro, fra trasferte e carburante, verrebbe a costare oltre il doppio: a conti fatti impugnare le pratiche in alcuni casi comporta un esborso maggiore del valore del verbale stesso. Da oggi si potrà permettere ai cittadini non solo di Iglesias, ma anche del circondario, di poter dirimere le questioni in ambito transitivo dal nuovo ufficio.

Il personale

Le pratiche saranno gestite dai dipendenti comunali. Usai spiega come il Comune stesso si sia messo a disposizione, fornendo non solo i locali, ma anche il personale, a cui sono state fornite tutte le necessarie competenze. La Sardegna è una delle 14 regioni operative nelle attività di un progetto del Ministero della Giustizia e finanziato con le risorse del Pon (programmi operativi nazionali), che ha come obiettivo quello di avvicinare i cittadini all’amministrazione della giustizia attraverso la creazione di nuovi punti di contatto e accesso sul territorio: «Con l’apertura del nuovo ufficio, la Regione ha dimostrato di voler restituire al territorio dei servizi essenziali. - dichiara il consigliere regionale della Lega Michele Ennas - L’Iglesiente ha una storia importante, la stessa Iglesias ospitava un tribunale e recuperare parte dei diritti per i suoi abitanti e per quelli dei Comuni limitrofi è un traguardo che andava assolutamente inseguito e raggiunto».

RIPRODUZIONE RISERVATA