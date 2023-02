Apre lo sportello linguistico per il sardo 

È operativo, nella sede dell’Unione dei Comuni “Parte Montis”, in via Foscolo a Mogoro, lo sportello linguistico sardo: intende promuovere l’uso della lingua sarda migliorando al contempo la competenza linguistica e comunicativa. «Esso – dice il presidente de l’Unione, Giorgio Scano - si pone al servizio dei cittadini che intendano usare il sardo, sul piano dell’oralità, su quello della scrittura, nei rapporti con la pubblica amministrazione ed è di ausilio alle amministrazioni».

Gli operatori della Cooperativa “L’Altra Cultura” sono a disposizione per qualsivoglia informazione e approfondimento che riguardi la lingua sarda e il suo uso nei rapporti con la pubblica amministrazione e in ogni altro contesto, per consulenze bibliografiche, sitografiche, ortografiche e grammaticali sul sardo, per consulenze sul versante didattico e in quello giuridico-normativo. «Il servizio – prosegue Scano - sarà operativo fino al 30 novembre, con la disponibilità degli operatori a spostarsi per particolari esigenze presso i Comuni aderenti». Lo sportello sarà operativo il martedì, dalle 8 alle 14 e il giovedì, dalle 14 alle 19. Ci si può rivolgere allo sportello linguistico fisicamente, telefonicamente attraverso i numeri 0783/997379 o 349/6025986, o via e-mail all’indirizzo unione.partemontis@unionecomunipartemontis.it. (g.pa.)

