Apre lo sportello e urta un ciclista 

È ricoverato al San Martino il venditore ambulante che ieri è rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Cagliari. Nella tarda mattinata l’uomo, un immigrato cingalese (molto noto in città per la sua attività di venditore di rose nei locali), stava percorrendo la strada a quell’ora molto trafficata. All’altezza del parcheggio multipiano, un automobilista ha aperto lo sportello dell’auto e ha urtato il ciclista che è finito a terra battendo la testa. Sono stati allertati i soccorsi, sul posto sono arrivate due ambulanze del 118 che hanno prestato le prime cure all’ambulante che, dopo essere stato stabilizzato, è stato accompagnato all’ospedale per ulteriori accertamenti. Era cosciente ma sotto choc, ha riportato diversi traumi ed è tenuto sotto osservazione dai medici. Sul posto sono intervenute anche due pattuglie della polizia locale che hanno ricostruito la dinamica dell’episodio, raccolto varie testimonianze e regolato la circolazione che era particolarmente intensa. Il traffico ha subito qualche rallentamento ma nel giro di un’ora è tornato alla normalità.

La via Cagliari si conferma sempre una delle strade più pericolose per il traffico intenso, la presenza di numerosi pullman e i vari attraversamenti pedonali non sempre ben visibili.

