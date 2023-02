Apre lo sportello di ascolto e sostegno psicologico per i nefropatici 

Uno sportello di ascolto e un corso di training autogeno per aiutare i nefropatici ad affrontare meglio la malattia. L’iniziativa è dell’Asnet, associazione sarda nefropatici, nella sua sede in via Napoli 8.

«L’obiettivo dello sportello» spiega la responsabile Silvia Sidoni, psicologa «è promuovere il benessere e la salute delle persone anche attraverso l’acquisizione di strumenti che possano essere di aiuto per raggiungere consapevolezza e accedere alle risorse personali». Da qui anche l’importanza dei gruppi di training autogeno attraverso una serie di esercizi di concentrazione focalizzati su diverse aree corporee per ottenere uno stato di rilassamento a livello psichico e fisico.

Lo sportello che mette a disposizione uno spazio gratuito di ascolto dedicato, è attivo il martedì dalle 15 alle 18 e il giovedì dalle 10 alle 13, mentre il corso di training autogeno, che sarà portato avanti da Elisabetta Sannia, psicologa e psicoterapeuta, inizierà a partire dall’ 8 Marzo e per tutti i mercoledì, dalle 17,30 alle 18, 30. È possibile prenotarsi contattando la segreteria dell’ Asnet al numero 070.308675 oppure si può inviare una e-mail all’indirizzo sportellopsico.asnet@gmail.com o contattare l’associazione sulle sue pagine social Facebook e Instagram.

RIPRODUZIONE RISERVATA