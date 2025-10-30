VaiOnline
Olbia.
31 ottobre 2025 alle 00:14

Apre lo sportello antidiscriminazione 

L’unico in Sardegna, tra i primi in Italia, è stato inaugurato lo sportello antidiscriminazione del Comune di Olbia, tra le attività promosse dal progetto CITIES di cui la città è partner. Uno spazio dedicato a tutela dei diritti, orientamento, promozione delle pari opportunità e contrasto di ogni forma di discriminazione e di linguaggio d’odio. A presentarlo la referente del progetto, Giusy Biosa, e l’assessora alle politiche sociali del Comune di Olbia, Simonetta Lai. «Un percorso davvero importante in una città che accoglie diverse nazionalità, culture e sensibilità differenti – ha detto – che accoglie tutti senza giudizio e pregiudizio, con principio base la riservatezza». Lo sportello sarà operativo al Community Hub il venerdì (mattina e pomeriggio), gestito in co-progettazione e co-gestione da una rete di cinque associazioni cittadine. (v.m.)

