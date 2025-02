Apre l’infopoint turistico nella biblioteca Onnis 

Non solo libri. Nella biblioteca comunale, intitolata a Faustino Onnis, è stato aperto un infopoint, un punto di raccolta dedicato al materiale promozionale delle attività culturali e turistiche del Medio Campidano. Nei locali di via Leonardo si trovano brochure, volantini e informazioni su eventi, mostre e iniziative che arricchiscono tutta la comunità. È entusiasta dell’iniziativa l’assessore alla cultura Riccardo Pinna: «Le biblioteche non sono più solo luoghi di lettura, ma spazi dinamici di cultura e servizi per la comunità. La nostra biblioteca si conferma una struttura viva e al passo con i tempi, arricchendosi di un nuovo servizio dedicato ai cittadini e ai visitatori».

Così il Comune punta su cultura, monumenti e turismo ambientale ponendo San Gavino come porta d’accesso per tutto il Medio Campidano: «Grazie all’impegno del personale, che già porta avanti numerose attività culturali – aggiunge l’assessore Pinna – inauguriamo un infopoint turistico, pensato per offrire informazioni e orientamento a chi desidera scoprire il nostro territorio. San Gavino Monreale e il suo circondario vantano un patrimonio ricco di iniziative, eventi e siti di interesse, ed è fondamentale dotarsi di strumenti utili a valorizzarli. Siamo certi che questo nuovo servizio rappresenterà un valore aggiunto per la promozione del nostro patrimonio materiale e immateriale, rafforzando il legame tra cultura e turismo e offrendo un’accoglienza più strutturata e accessibile». ( g. pit. )

