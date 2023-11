Apre l’emporio per le famiglie più bisognose 

Taglio del nastro e della torta, con benedizione da parte di padre Gabriele Biccai, per l’inaugurazione ieri dell’Emporio Solidale.

Voluto dalla Misericordia di Quartucciu è intitolato a Giampaolo Todde e realizzato in via Piria nella sede dell’associazione dedicata ad Angelo Meloni, entrambi presidenti e volontari per oltre trent’anni nella Misericordia. «È un piccolo supermercato dove le famiglie più fragili possono venire per scegliere i prodotti, alimentari e non, di cui hanno bisogno», afferma entusiasta il presidente Pierpaolo Campus. Annunciata l’apertura a giugno, solo lo scorso 23 ottobre è partita la sperimentazione dell’Emporio, dove sono già state accolte ventuno famiglie. «Ci auguriamo che in questo momento in cui la povertà alimentare sta emergendo con tutte le sue criticità e fragilità, altre famiglie che hanno bisogno di una mano d’aiuto si avvicinino a noi senza remore», conclude Campus.

