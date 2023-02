Apre l’Atalanta Juve a La Spezia 

Prosegue la giornata numero 23. L’Atalanta ospita il Lecce nel lunch match delle 12.30. La Dea cerca punti Champions ma contro i salentini non sarà una gara dall’esito scontato. La squadra di Baroni nell’ultimo turno ha fermato la Roma e in questa stagione ha dimostrato di poter far male alle grandi. La Lazio va a Salerno per rimanere nella scia Champions ma troverà una Salernitana ferita e che ha cambiato in settimana guida tecnica. Sulla panchina dei campani siederà l’ex Fiorentina Sousa, subentrato a Nicola. Alle 15 va in scena il derby toscano Fiorentina-Empoli. I viola sono galvanizzati dal 4-0 di Braga ottenuto in Conference League.

L’Empoli in passato ha fatto qualche scherzo ai cugini e vuole chiudere quanto prima il discorso salvezza. Dimenticare il pareggio amaro con il Nantes e provare a dare un senso a questa stagione. È questo l’imperativo della Juve, impegnata alle 18 a La Spezia. Allegri deve rinunciare all’indisponibile Chiesa ma si affida a Vlahovic, in gol nella sfida di Europa League contro i francesi. La Roma, reduce dal ko di Salisburgo, riceve un lanciatissimo Hellas che si è portato a -2 dalla salvezza. Ma a Trigoria, dopo il caso Zaniolo, c’è il nodo allenatore. Lo Special One chiede garanzie contrattuali, il club per ora è immobile. (andrea matacena)

