Apre l’Atalanta A Milano l’lnter  ospita lo Slavia 

La serata di Champions si apre a Bergamo con Atalanta-Bruges (18.45). La squadra di Juric trova la squadra che l'ha eliminata negli ottavi dell'anno scorso. Non ci sarà De Ketelaere, i l'Atalanta ha comunicato la ricaduta dopo l'infortunio nel primo tempo a Parigi nella prima giornata della League Phase il 17 settembre scorso. L'attaccante belga continua ad accusare un risentimento fasciale al muscolo ileopsoas sinistro, tra anca e femore, che gli impone di fermarsi fino a completa guarigione. Potrebbe saltare anche il Como prima della sosta.

Qui Inter

Al “Meazza” (ore 21) arriva lo Slavia Praga. «Se servono 12 punti nelle prime quattro gare non ci si può mai distrarre, le aspettative possono creare delusioni, quindi partiamo solo dallo Slavia», ha detto il tecnico Cristian Chivu. «Cos'è cambiato in fase difensiva a Cagliari? La pressione fatta meglio, la voglia di tornare veloci, l'attenzione, come occupi il campo, la voglia di vincere il duello, la pressione che metti, la pressione sul portatore. Direi che siamo più attenti e determinati. E poi subentra l'orgoglio del campione perché qui ci sono campioni». Sulla squadra: «Per me sono tutti titolari, non penso di affidarmi a undici giocatori. Sommer sarà titolare, i cambiamenti li faccio sempre mirati, con giusto merito alla meritocrazia. Non dobbiamo mai perdere l'equilibrio e la nostra struttura e il nostro obiettivo», ha sottolineato, «tutti mi mettono in difficoltà per come si allenano. So capire i momenti per premiare questi uomini, io cerco di accontentare un po' tutti».

