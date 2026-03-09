VaiOnline
Sarule.
10 marzo 2026 alle 00:28

Apre l’asilo nido, accoglierà nove bimbi 

Sarule e Orani investono sui nuovi nati, attraverso servizi condivisi per più piccoli e le famiglie.

Dopo l’inaugurazione dell’asilo nido a Orani nel settembre 2024, nella mattinata di ieri il taglio del nastro del plesso di Sarule gestito anch’esso dalla cooperativa sociale Raggio di Sole. Al taglio del nastro i sindaci Maurizio Sirca e Marco Ziranu, insieme al parroco don Fabio Ladu e alle autorità militari. A fare da sfondo alla nuova struttura di via SS. Missioni che partirà con 9 alunni, aule moderne e vari servizi con attività culturali e sociali, dedicate ai più piccoli.

Si tratta di un nuovo e importante servizio non solo per i bambini del nostro paese ma anche per quelli che ci raggiungeranno dai paesi vicini - ha commentato il sindaco di Sarule Maurizo Sirca -. Unendo le forze si può creare tanto a beneficio delle piccole comunità».

Da Orani (dove la struttura locale ospita 17 bambini), la soddisfazione dell’assessore al Bilancio Gonario Ladu che sui social ha commentato: «Dare nuovi servizi alle famiglie del territorio mentre in molti posti chiudono è un risultato eccezionale. Abbiamo investito tanto tempo, ma la collaborazione e la scelta di non chiuderci al nostro campanile hanno funzionato: gli asili erano chiusi ma in quattro anni siamo passati ad avere due strutture aperte ed efficienti».

