Santissima Trinità.
09 novembre 2025 alle 00:30

Apre l’ambulatorio che fornisce assistenza ai pazienti stomizzati 

Un servizio specializzato per pazienti stomizzati che offre assistenza infermieristica e riabilitazione, sia per stomie temporanee che permanenti. Apre l’ambulatorio infermieristico di stomaterapia nel reparto di Chirurgia Generale dell’ospedale SS. Trinità, diretto da Antonello Deserra. «In questo ambulatorio i pazienti ricevono consulenza sulla gestione quotidiana della stomia, sull’igiene, sulla scelta dei presidi e sulla prevenzione delle complicanze, con l’obiettivo di promuovere autonomia e migliorare la qualità di vita», spiega il dottor Deserra. «In un mese abbiamo avuto oltre 100 accessi di pazienti di tutte le età, seguiti quotidianamente e formati passo passo per imparare a gestire le stomie», aggiunge. «Cerchiamo di insegnare al paziente e ai familiari come effettuare le medicazioni, sostituire il sacchetto di raccolta e adottare uno stile di vita corretto per favorire l’indipendenza», sottolinea la dottoressa Maria Provenzano. «Cerchiamo di offrire ascolto e supporto psicologico, anche proponendo le innovazioni tecnologiche che il mercato offre per aumentare il comfort dei pazienti». Si calcola che in Sardegna gli stomizzati siano circa 4000 mentre nella provincia di Cagliari sono circa 2500. Per prenotare un appuntamento chiamare il Cup.

