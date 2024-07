Apre la stazione dei carabinieri a Torre dei Corsari 

Vacanze sicure sulla Costa Verde: anche quest’anno è stata attivata una stazione temporanea dei carabinieri. La sede, come per gli anni passati, è nella struttura messa a disposizione dal Comune di Arbus, nel villaggio turistico di Torre dei Corsari, in piazza Stella Maris. La stazione, alle dipendenze della Compagnia di Villacidro guidata dal maggiore Francesco Capula, avrà il compito di garantire la sicurezza sul litorale di 47 chilometri, con 6 villaggi turistici, Torre dei Corsari, Tunaria, Pistis, Senne ‘e S’Arca, Gutturu e Flumini, Portu Maga, e le tre spiagge più gettonate della costa, Piscinas, Scivu e Funtanazza. L’apertura al pubblico è sette giorni su sette, dalle 8 alle 10. Al di là degli orari d’ufficio, i militari svolgeranno servizi di pattuglia, nelle modalità previste in tutte le stazioni dell’Arma, a disposizione della centrale operativa della Compagnia di Villacidro che garantisce 24 ore su 24 per il pronto intervento. «Un segno di presenza importante nelle località marine, distanti dai centri abitati, degli uomini dell’Arma durante la stagione balneare, periodo di maggior flusso di persone. Ad ogni stagione si registrano oltre 56 mila presenze, proprietari di seconde case ma anche tanti turisti», dice il sindaco, Paolo Salis. ( s. r. )

