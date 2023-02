Apre la sede giovanile del Psd’Az 

«Tutti i sardi sono sardisti ma non sanno di esserlo». Con questo slogan si è inaugurata stamattina, nel Villino Ricci, la sezione giovanile del nord-Sardegna del Psd’Az. Presenti all’incontro il presidente nazionale del partito Antonio Moro, l’assessore alla Sanità Carlo Doria e l’ex responsabile dell’Urbanistica Quirico Sanna.

«Vogliamo strutturarci sul territorio - dichiara la segretaria nazionale dei Giovani Sardisti Antonella Scarfò - come abbiamo già fatto in diversi comuni della Sardegna». L’assessore ai Trasporti conta sul rinnovamento portato dai ragazzi «anche in vista dei prossimi appuntamenti come, per esempio, il congresso”. Intanto le nuove leve della politica hanno già presentato la proposta per un consiglio regionale dei giovani sardi e si pongono un obiettivo a breve termine. «Vogliamo mettere un giovane- afferma il presidente del movimento Alessandro Migliarese - in ogni consiglio comunale della Sardegna».