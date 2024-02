Apre la scuola civica di musica 

A Villamar nasce la prima scuola civica del paese, diretta dal maestro Luigi Puddu. «Dopo un processo durato alcuni mesi e grazie alla collaborazione con l’istituto comprensivo, con cui condividiamo gli spazi delle lezioni, siamo riusciti ad attivare quattro corsi di musica e a dare l’opportunità ad oltre trenta allievi di accrescere le proprie competenze in ambito musicale e magari aiutarli a scoprire una passione – spiega l’assessore alla Cultura Pierpaolo Porcu –. È un punto di partenza, ma speriamo di poter dare la possibilità anche ad altre persone, ogni anno, di cimentarsi nello studio di una disciplina musicale».

In partenza a marzo i corsi di organetto e canto, per i quali sono ancora disponibili alcuni posti. Ogni corso si compone di 25 lezioni da mezz’ora ciascuna, una volta alla settimana per un costo a carico dello studente di 150 euro. Le iscrizioni chiudono il 29 febbraio.

RIPRODUZIONE RISERVATA