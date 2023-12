Apre la prima scuola a impatto zero 

Ieri a Furtei si sono aperte le porte della prima scuola dell’infanzia del Sud Sardegna a consumo energetico quasi nullo (Nzeb, dall’inglese Nearly zero energy building). Progettata seguendo rigorosi standard ambientali con la ristrutturazione e riqualificazione energetica del vecchio plesso, rappresenta un modello di edilizia scolastica all’avanguardia e in linea con gli obiettivi sullo sviluppo sostenibile, a impatto quasi zero. Ospiterà i 21 bambini dell’unica sezione presente. Situata in via Madre Teresa di Calcutta, rispecchia un’attenzione sostenibile con un uso efficiente delle risorse ambientali.

L’inaugurazione

Il taglio del nastro alla presenza di sindaco, consiglieri comunali, carabinieri, dirigente e delegazione scolastica e parroco hanno messo in luce i lavori realizzati con fondi regionali Isc@la e, in parte dal Gse (gestore servizio energetico), per complessivi 520mila euro. Gli interni sono stati decorati dall’artista sardo Nicholas Bembo con murales a tema. «Siamo orgogliosi per essere riusciti a consegnare una scuola così all’avanguardia ai nostri bambini. Si tratta di un’opera strategica: investire sulla scuola significa investire sul futuro», dice il sindaco Nicola Cau. «Siamo contenti per l’attenzione che l’amministrazione dedica alle nostre scuole», aggiunge il dirigente scolastico Roberto Scema.

Il progetto

«Sono state eseguite la ristrutturazione e riqualificazione energetica del vecchio plesso che ospitava la scuola dell’infanzia, trasformato adesso in un moderno edificio Nzeb, molto tecnologico e green», spiega Cau. Si tratta di un immobile “ad energia quasi zero con altissime prestazioni energetiche il cui fabbisogno viene coperto quasi interamente da energia prodotta da fonti rinnovabili in situ: presente un impianto fotovoltaico di 12 kw.

Le novità

Tra le novità, le tecnologie impiantistiche avanzate per il sistema di riscaldamento, realizzato con un impianto a pavimento controllato da remoto, radiante in tutti gli ambienti e che si autoregola, integrato con un sistema di ventilazione per adeguare umidità e ricambio d’aria. Inoltre, l’impianto di illuminazione a led è dotato di rilevatori di presenza che si autoregolano in base all’intensità della luce naturale, consentendo di sfruttare al massimo i raggi solari e minimizzare i costi. Presente poi un pavimentazione colorata in linoleum in materie prime naturali e riciclabili, in linea con i principi dell’economia circolare e un isolamento termico con involucro esterno. All’interno della struttura, infine, sono stati realizzati due spazi verdi per attività didattica all’aperto mentre all’esterno ci sarà un parco giochi inclusivo: «Intervento già finanziato dal Plus per 22mila euro», conclude Cau.

