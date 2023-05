Apre la porta, gli sparano in faccia 

L’uomo è stato accompagnato al Santissima Annunziata di Sassari con una ambulanza del 118. Non ha mai perso conoscenza durante il viaggio durato meno di mezz’ora. Ora si trova ricoverato nel reparto di Chirurgia maxillo facciale dove ieri i medici gli hanno estratto un proiettile, forse di una pistola calibro 22: non sarebbe in pericolo di vita.

È successo intorno alle tre del mattino di ieri, in località Peruchi, dove la vittima vive e lavora con i suoi animali. Una pallottola gli ha trapassato la guancia, rimanendo incastrata nello zigomo. Roberto Masala ha avuto la prontezza di riflessi di girare di scatto la testa e di richiudere in fretta il portone con una spinta. Azioni istintive che gli hanno salvato la vita. L’allevatore era solo in quella casa, isolata, a un paio di chilometri dal paese ed è rimasto cosciente e lucido, tanto da riuscire a chiamare i soccorsi. Sul posto, in una zona di campagna che si raggiunge percorrendo la provinciale 68, la vecchia strada tra Ploaghe e Chiaramonti, sono arrivati i carabinieri della stazione di Ploaghe che hanno organizzato il trasporto in ospedale.

I cani che abbaiavano lo hanno svegliato nel cuore della notte e così Roberto Masala, allevatore di 47 anni originario di Ploaghe, si è dovuto alzare dal letto per andare a controllare cosa stesse succedendo. Ha aperto la porta di casa, nelle campagne alla periferia del paese, ha indugiato sotto il portico ed è finito in una trappola, un vero e proprio agguato. Nel buio, mentre lui si trovava sull’uscio del casale, si è acceso un lampo ed è arrivata l’esplosione di un’arma da fuoco puntata dritta sul suo viso. Un colpo sparato da qualcuno, a breve distanza, probabilmente con una pistola.

L’esplosione

L’inchiesta

I militari del comando provinciale di Sassari, intanto, stanno indagando sul tentato omicidio. Nessuna novità fino a ieri su quella che è apparsa come un’imboscata in piena regola, messa in atto con l’intento di uccidere, non certo per lanciare un semplice avvertimento. Sarà importante, ai fini delle investigazioni, anche il più piccolo dettaglio che riuscirà a ricordare Roberto Masala e a riferirlo ai carabinieri.

La notizia, intanto, ha fatto il giro della piccola comunità di Ploaghe suscitando preoccupazione. L’uomo è noto in paese anche per i suoi trascorsi burrascosi. L’episodio più eclatante che ancora i compaesani si ricordano risale al 2013, quando Masala, a bordo del suo trattore, si era scagliato contro l’auto di servizio dei carabinieri. Un gesto di stizza messo in atto a poche ore dal ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza.

