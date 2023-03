Apre la nuova filiale CheBanca! a Cagliari 

CheBanca! apre la nuova filiale di Cagliari, nel largo Carlo Felice, dopo un importante progetto di restyling e di ampliamento. La banca rafforza così il presidio in Sardegna – è presente a Cagliari e a Sassari – sia con filiali bancarie che con uffici finanziari.

I numeri

A Cagliari e provincia oggi CheBanca! conta complessivamente 2.400 clienti gestiti con il supporto di 6 advisor e di 4 wealth manager per un totale di 257 milioni di masse gestite. «La vivacità dell’intera provincia di Cagliari, sia familiare che imprenditoriale, è confermata anche dai recenti dati dell’Associazione Italiana Private Banking (Aopb): il territorio conta una ricchezza complessiva che si attesta sui 4 miliardi di euro», spiega una nota.

«Con questa apertura vogliamo rafforzare ulteriormente la nostra presenza nell’Isola. Il nostro obiettivo è rispondere ai sempre maggiori bisogni finanziari e di consulenza dei nostri clienti garantendo loro le migliori competenze, forti di professionisti e banker con una profonda conoscenza del territorio. Per noi l’apertura di nuove filiali è funzionale al team di persone, che deve essere ben radicato nell’area di riferimento, sposando al contempo i nostri valori fondanti», dice il direttore generale Lorenzo Bassani.

Gli obiettivi

«La Sardegna rappresenta un territorio fertile per l’espansione territoriale di CheBanca!, che mira al presidio di aree strategiche con l’obiettivo di fornire la migliore consulenza possibile per la clientela», aggiunge Gianluca Talato, direttore centrale commerciale e vice direttore generale. Gli investitori in questo momento sentono più che in passato l’esigenza del contatto diretto e della vicinanza del proprio consulente, a maggior ragione in questo momento di forte volatilità dei mercati e di instabilità geopolitica. Per questo è per noi fondamentale offrire ai nostri consulenti i spazi adeguati in cui incontrare i propri clienti».

L’area è affidata a Mirko Panigalli, area manager Piemonte, Liguria e Sardegna.

Sono oltre 200 le filiali bancarie e gli uffici di consulenza finanziaria di CheBanca! presenti oggi a livello nazionale. «La scelta di avere una presenza capillare nell’intera penisola conferma la volontà della Banca di rimanere accanto ai propri clienti, unendo un servizio di consulenza di assoluta eccellenza nei risparmi e negli investimenti a spazi curati e pensati per garantire la massima riservatezza».

