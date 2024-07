Apre la guardia medica turistica 

Estate più sicura per chi ha scelto di trascorrere le vacanze sul mare di Costa Rei. Da ieri, infatti, è operativa la guardia medica turistica e lo sarà sino al 15 settembre. Ad attivarla l’Ats di Cagliari in collaborazione con il Comune di Muravera. La sede è quella del centro servizi di piazza Nostra Signora di Bonaria: i locali sono stati ristrutturati da poco dal Comune e si trovano di fianco alla chiesetta.

«Sono molto soddisfatto – dice il sindaco Salvatore Piu – per l’attenzione che l’azienda sanitaria ha mostrato nei confronti di Costa Rei. Tra l’altro, di fianco alla guardia medica turistica, c’è anche la postazione del 118». Il medico sarà presente tutti i giorni dalle 8 alle 20 e sarà reperibile al numero 366/9339603.

Ancora in stand-by invece l’attivazione della guardia turistica a Castiadas . «Purtroppo – lamenta il sindaco Eugenio Murgioni – i medici ancora non hanno dato l’adesione per il nostro territorio». (g. a.)

