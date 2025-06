Apre la caserma dei carabinieri «Puntiamo a un presidio stabile» 

La caserma dei carabinieri di Flumini riapre i battenti per l’estate. Un presidio fisso nella frazione quartese durante la bella stagione, lì dove si concentrano circa 20mila residenti. Ieri mattina la cerimonia con il Prefetto di Cagliari, Giuseppe Castaldo, il sindaco Graziano Milia, nonché le autorità che compongono il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, il comandante provinciale dei carabinieri di Cagliari, Luigi Grasso, e il comandante provinciale della Guardia di finanza, Alfredo Facchetti.

Lo stabile - come ricordato ieri durante l’inaugurazione - è stato completamente ristrutturato grazie a un finanziamento regionale ottenuto dall’ex consigliere Roberto Caredda. «Un presidio importante e necessario che già in passato ha dato dei buoni frutti e che abbiamo cercato di potenziare ulteriormente», le parole del sindaco. «Quest’anno l’apertura è stata anticipata rispetto al passato, ma l’auspicio per il futuro è che possa diventare un presidio stabile, operativo tutto l’anno».

Presenti alla cerimonia anche la presidente del Consiglio Rita Murgioni, una rappresentanza della Giunta comunale, tra cui l’assessora per Flumini e i Territori extraurbani Tiziana Cogoni e l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti, e una delegazione di consiglieri comunali. La stazione temporanea, che vedrà impegnati sette carabinieri sotto la guida del maresciallo Antonino Paratore, sarà operativa sette giorni su sette con apertura al pubblico dalle 10 alle 18.

