Apre la casa famiglia per orfani disabili 

Il senso della loro missione è racchiusa nella frase fatta incidere nella porta d’ingresso: “La famiglia è dove la vita inizia e l’amore non finisce mai”.

Quell’amore incondizionato che Simona Cao e Michele Allodi sono pronti a dare ai bimbi speciali - con disabilità e senza genitori - che saranno accolti nella loro abitazione di via San Nicolò a Selargius trasformata in casa famiglia senza barriere architettoniche e pronta per il taglio del nastro. «Un sogno che diventa realtà», dicono marito e moglie mentre operai e tecnici curano gli ultimi dettagli nel cortile.

La casa per tutti

Il progetto è targato Killia, nome della cooperativa sociale fondata dalla coppia selargina che opera da tempo con progetti di pet therapy, inclusione sociale e sostegno alle famiglie. L’ultimo è quello della casa per bambini con disabilità, orfani o momentaneamente allontanati dal proprio nucleo familiare. «Dopo due anni di lavori, sacrifici, e tanta solidarietà, ci siamo», racconta emozionata Simona Cao. Cucina pronta, camerette pure, stesso discorso per bagno, spazi comuni e l’ascensore. «Non è solo una struttura, ma uno spazio di vita e di crescita, pensato per accogliere fino a cinque bambini che potranno trovare cure e assistenza, ma anche la quotidianità serena e il calore di una famiglia ponte, capace di accompagnarli nel loro percorso di vita».

Il ruolo di Asia

Tutto nasce da una storia vera, quella di Asia, una bambina con disabilità che è entrata a far parte della loro famiglia. Dall'esperienza di genitori adottivi è maturata la consapevolezza che ogni bambino ha diritto a un contesto familiare fatto di amore, normalità e opportunità. «La casa famiglia Killia nasce dal nostro vissuto – raccontano – da un sogno che si è trasformato in un impegno collettivo. Abbiamo voluto creare un luogo dove la fragilità diventasse forza, e dove ogni bambino potesse sentirsi davvero a casa. Un progetto ispirato dalla nostra amata Asia che ogni giorno ci ricorda quanto è possibile recuperare e vivere in serenità anche dopo un grande abbandono».

In attesa di centro diurno e spazio per la pet therapy, la casa famiglia è pronta. «Nonostante molte difficoltà, siamo stati anche vittime di una truffa online e ormai quei soldi dubito li rivedremo», ricorda Simona Cao. «Ma oltre ai nostri sacrifici c’è l’ondata di sostegno di fondazioni e associazioni che in questi anni hanno organizzato spettacoli e iniziative per aiutarci». Solidarietà che continua con la lotteria di Natale, perché appena arriveranno i bimbi ci saranno altri costi da sostenere.

Il taglio del nastro

Giovedì l’inaugurazione della casa famiglia nel centro di Selargius e del nuovo pulmino 9 posti acquistato grazie al sostegno della onlus del Gruppo Enel, che consentirà ai bambini di partecipare ad attività educative, terapeutiche e sociali in totale sicurezza e accessibilità.

Il 23 ottobre il taglio del nastro con le istituzioni, e dal 24 al 26 ottobre la casa famiglia sarà aperta al pubblico su prenotazione, per consentire a chiunque di visitare gli spazi, conoscere il progetto e condividere l’emozione di un traguardo che appartiene a tutta la comunità.

