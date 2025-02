Apre la casa della solidarietà 

Per la festa del tredicesimo anno di attività hanno ricevuto un regalo tanto bello quanto inaspettato: una casa nel centro storico paese. L’immobile ospiterà Il “Centro della Solidarietà” e la sede dell’associazione “Angeli nel cuore” di Arbus. Per i volontari del sodalizio presieduto da Adele Frau si tratta di un nuovo spazio per continuare a portare avanti le iniziative a favore delle persone in difficoltà e bisognose di aiuto. «Chi parla di noi come imprenditori ha ragione. La differenza è nella sostanza: siamo imprenditori senza busta paga – dice Adele Frau – facciamo del bene col cuore. La riconoscenza della gente vale più dei soldi. E lo dimostra anche l’ultimo dono che abbiamo ricevuto, una casa dove raccogliere i beni di prima necessità».

Il dono

L’immobile è stato donato da Gianfranca Leo. «È segno di riconoscimento – sottolinea – per il lavoro e l’impegno di tanti concittadini che si mettono al servizio della comunità. Nell’era in cui tutto si fa per un tornaconto personale, a volte anche ignorando gli affetti familiari, dare agli altri senza avere è un esempio per tutti». L’associazione è nata il 16 febbraio del 2020. Nel primo periodo c’erano 20 volontari, oggi sono 150. A usufruire dei servizi di “Angeli nel cuore” sono anche gli utenti di altri paesi del territorio. Finora la sede era ospitata in un locale dato in comodato d’uso gratuito della famiglia Carboni. «Ci hanno regalato anche un pezzo di terra per coltivare l’orto – ricorda Adele Frau – i prodotti vengono poi distribuiti ai poveri. Il nostro impegno è rivolto a chi ha bisogno d’aiuto, agli invisibili che devono fare i conti con la solitudine e la povertà».

Aiutare il prossimo

L’associazione ha ricevuto in dono anche due automobili che vengono utilizzate per aiutare le persone a raggiungere l’ospedale o gli ambulatori per fare le visite mediche. «Partecipiamo ai bandi pubblici, dalla Fondazione di Sardegna a Fondazione con il Sud, ma anche a quelli della Asl di Sanluri per il servizio di accoglienza nei giorni dei prelievi nella Casa della salute – dice Adele Frau – siamo nati per essere diversi dalle associazioni no profit, ma non concorrenti. Cerchiamo sempre di collaborare con tutti. Organizziamo iniziative anche nel carcere di Is Arenas e collaboriamo con i centri antiviolenza». Domani in occasione del tredicesimo compleanno la festa verrà trasmessa anche sul web. «Ci sarà una trasmissione in diretta grazie a Sky of Angeles, il gruppo dell’associazione che si occupa della parte digitale – spiega Patrizia Pruna, componente del direttivo – così ci potranno seguire in tutto il mondo. Sul web portiamo avanti tante iniziative: trasmettiamo il Consiglio comunale e convegni. Tra le altre cose ci sarà la premiazione dell’iniziativa “Grazie Arbus”, un concorso per chi ha raccolto il maggior numero di scontrini nei negozi di Arbus. Verranno inoltre distribuiti dei buoni acquisto per i bambini che hanno partecipato al concorso “Disegna gli angeli nel cuore”».

