Apre la “boutique” dei bisognosi 

Varcata la porta d’ingresso ci sono decine di scaffali. Da una parte, una fila colorata di felpe e magliette, dall’altra una montagna di scarpine. È il settore dedicato ai più piccoli ad aprire il “Non Negozio Ti Abbraccio” inaugurato ieri dalla Fondazione Domus de Luna in via Beccaria 14, realizzato nell’ambito dei progetti di coesione sociale finanziati dal Comune.

Una sorta di emporio dove i bisognosi, accolti ovviamente in base all’Isee, entrano, scelgono, e vanno via senza pagare, perché qui si aiuta chi ha bisogno, senza chiedere niente in cambio. C’è abbigliamento nuovo e usato, donato da privati e associazioni, soprattutto per bambini, ragazzi e per le mamme, ma c’è un settore dedicato anche all’abbigliamento per gli adulti.

Cos’è

«Il Non Negozio» spiega il presidente di Domus de Luna Ugo Bressanello, «vuole essere un punto di riferimento per la raccolta e la distribuzione di abbigliamento nuovo e usato per tutta la Città Metropolitana. Grazie al contributo dell’assessorato alle Politiche sociali è stato possibile rispondere in modo pronto ed efficace alle famiglie in difficoltà del territorio».

Il centro è aperto il martedì dalle 10 alle 13, il mercoledì dalle 9 alle 11 e il venerdì dalle 17 alle 19. Per accedere basta portare con sé l’Isee aggiornato e un documento di identità Si verrà accolti dagli operatori e volontari che aiuteranno a trovare ciò di cui si ha bisogno.