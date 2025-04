Apre la biblioteca della chiesa battista 

Il 2 maggio, alle 17, sarà inaugurata la biblioteca, recentemente restaurata, della chiesa evangelica battista, in viale Regina Margherita 54.

Durante l’evento parteciperemo alla conferenza di Giulia Balzano (dell’associazione Menabò) sul carteggio che il pastore Piero Bensi tenne, dal 1951 al 1954, con i detenuti della colonia penale di Castiadas.

Carteggio presente nell’archivio storico di chiesa, scansionato e digitalizzato da Emanuela Meloni, rielaborato e presentato in anteprima durante l’incontro incontro.

Uno spaccato sulla condizione carceraria nell’Italia analfabeta degli anni ’50, uno sguardo sulla cura pastorale, un focus su una drammatica situazione oggi di grande emergenza e attualità: le carceri in Italia.

Per chi non potesse partecipare, gli organizzatori stanno provando a organizzare un diretta live. Video e foto saranno comunque pubblicato sul profilo Facebook della “Chiesa Battista di Cagliari”.

