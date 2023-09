Apre il sottopassaggio di via Matteotti 

Niente più attese al passaggio a livello di viale Matteotti: ciclisti e pedoni da due giorni varcano la strada ferrata grazie a due percorsi sotterranei.

Il progetto

Il via libera ai due sottopassi di via Matteotti rappresenta il primo, concreto, passo verso la chiusura definitiva dei passaggi a livello che da decenni segnano i collegamenti tra le due parti di Serramanna e che sono stati teatro di molti, troppi, incidenti anche mortali. Un obiettivo raggiunto in attesa della conclusione del cantiere da un milione a 400 mila euro finanziati da Rfi per rendere più moderne, funzionali e più sicure le opere complementari al raddoppio ferroviario: oltre ai sottopassi già aperti il tunnel carrabile sotto la stazione, fra corso Unione Sovietica e via Svezia, il cavalcavia di via Dell’Angelo, la passerella pedonale e la circonvallazione. «Da qualche giorno pedoni e ciclisti possono attraversare la ferrovia senza dover attendere dietro il passaggio a livello di viale Matteotti grazie all’apertura del sottopasso ciclabile e pedonale» è l’annuncio del sindaco Gabriele Littera che 18 mesi fa aveva siglato con Rfi l’accordo che ha posto fine al lungo braccio di ferro giudiziario (con ricorsi al Tar e Consiglio di Stato) e che aveva dato avvio al completamento e messa in sicurezza delle opere complementari al raddoppio della linea ferroviaria datate ormai oltre 10 anni fa.

La festa

In questi giorni nel paese si svolgono le celebrazioni per Santa Maria, nel santuario campestre che non pochi serramannesi raggiungono a piedi o in bicicletta, e la coincidenza con l’apertura dei sottopassi non poteva essere più tempestiva. Come pure la riapertura delle scuole che vede sei-settecento alunni spostarsi da una parte all’altra di Serramanna. «I sottopassi sono le prime di una importante serie di opere che in pochi mesi saranno finalmente al servizio della comunità», continua il primo cittadino Littera, che vede molto vicina l’apertura delle altre infrastrutture: il tunnel fra tutti. «Tra inizio e metà ottobre, al massimo a novembre, penso che quasi tutte le altre opere possano saranno completate – aggiunge Littera –. L’apertura dei sottopassi per Santa Maria e per l’avvio delle lezioni a scuola? Dobbiamo ancorare le cose a degli eventi, perché siano pietre miliari per il futuro della comunità. I tempi erano già scanditi, Rfi sta mantenendo fede a ogni impegno preso».

