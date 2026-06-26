Apre il salone dell’artigianato a Casa Cara 

Il taglio del nastro dà il via ufficiale al Salone dell’artigianato artistico ospitato a Selargius. Un progetto dell’associazione Acuas, finanziato dalla Regione e portato avanti con la collaborazione del Comune. Presenti all’inaugurazione le autorità, in testa l’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu: «Voglio riportare l’artigianato al centro delle politiche regionali», le sue parole. Con lui la vicesindaca metropolitana Barbara Pusceddu, il sindaco di Selargius Gigi Concu con parte della sua Giunta, il segretario dell’associazione Claudio Puddu, il direttore artistico del Salone Marcello Muru, i 57 artigiani.

Sino al 5 settembre Casa Cara ospiterà un percorso organizzato per reparti dedicati alla ceramica artistica, alla tessitura e arazzi, alla lavorazione del legno. E ancora: gioielli, abiti e design. Ci saranno anche attività dedicate ai gruppi turistici e ai visitatori provenienti dal circuito crocieristico. Mentre nell'area di Si ‘e Boi sarà presente un punto ristoro.

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