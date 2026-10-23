Apre il punto d’ascolto dedicato ai residenti del litorale 

Un punto di ascolto aperto due volte a settimana, per raccogliere le istanze dei cittadini e portarle fra i banchi del Consiglio comunale e della Giunta. Un servizio messo in campo dal movimento Cittadini per Flumini, nato come comitato dei residenti del litorale e delle zone extraurbane quartesi e diventato forza politica di maggioranza con un seggio nel parlamentino di via Porcu e un posto nell’esecutivo Milia.

Il punto di ascolto - annuncia il movimento civico - sarà aperto il lunedì e il venerdì (su appuntamento) dalle 15,30 alle 19,30 nella sede del centro servizi di Flumini di via Liri. «Nasce dalla volontà di mantenere vivo il rapporto diretto con i cittadini, raccogliere esigenze e segnalazioni del territorio e trasformarle, quando possibile,in proposte e azioni concrete», spiegano. «L’esperienza ci ha insegnato che ascoltare significa conoscere i problemi reali e che dalla conoscenza possono nascere proposte concrete. Abbiamo lavorato per trasformare le idee in azioni, affrontando problemi concreti e contribuendo ad avviare un percorso di cambiamento». Per questo - aggiungono - «il punto di ascolto vuole continuare a essere uno spazio di confronto, partecipazione e collaborazione».

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