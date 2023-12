Apre il primo museo privato dedicato alle auto Alfa Romeo 

Un nuovo gioiello per gli amanti dell'Alfa Romeo ha aperto le sue porte a Uras. Si tratta di un museo privato interamente dedicato all'illustre marchio automobilistico italiano e, in particolare, a Vittorio Virdis, un meccanico, preparatore e pilota di fama locale nel campo delle corse automobilistiche.Il museo, che si può visitare su prenotazione tramite whatsapp al numero 3286657094, rappresenta un vero e proprio scrigno di memorabilia e testimonianza delle auto Alfa Romeo. All'interno delle sue mura si trova una vasta gamma di reperti storici che spaziano dal materiale cartaceo riguardante restauri e raduni, vetrine che ospitano modellini di varie epoche e trofei, a particolari pezzi di ricambio e motori. Uno degli elementi principali del museo è l'Alfa Romeo GT del 1971, un'autentica icona restaurata completamente e mantenuta nel suo stato originale. «Il museo nasce momentaneamente in forma privata, era in cantiere da diversi anni, rappresenta un mio omaggio a Vittorio Virdis, che mi ha trasmesso questa incredibile passione per l'Alfa Romeo e per i motori in generale. Risulta l’unico Museo Alfa Romeo di questo genere in Sardegna», commenta il proprietario Gabriele Pusceddu. Insomma un luogo imperdibile per gli appassionati. Offre un'opportunità unica di ammirare da vicino il patrimonio storico legato al marchio e di apprezzare l'eccezionale eredità lasciata da Vittorio Virdis.

