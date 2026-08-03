Apre il primo Ascop sardo 

Se ne poteva fare anche a meno di mettere la bandierina della provincia di Oristano sulla prima apertura dell’Ambulatorio straordinario di pediatria in Sardegna. Perché vuol dire che l’emergenza per i bimbi senza cure rimane in piedi anche a Bosa e in tutta la Planargia, dove il medico in pensione Innocenzo Puddu ha dato la disponibilità, ovviamente a tempo, per prestare servizio nella Casa di comunità aperta all’interno dell’ospedale Mastino.

Il servizio

Da martedì 18 l’Ascop sarà operativo ogni martedì, dalle 8.30 alle 13.30, su appuntamento (prenotazioni da lunedì 10, allo 0783 225379, dalle 11 alle 13). «Nella prenotazione sarà data priorità ai bambini da zero a 3 anni, che necessitano di controlli più frequenti e approfonditi», precisano dall’Asl 5.

«Si tratta del primo ambulatorio straordinario di pediatria attivato in Sardegna – spiega la direttrice generale, Grazia Cattina - Un progetto che nasce per rispondere alla carenza di pediatri di libera scelta e per assicurare l’assistenza a tutti i bambini del territorio che ne sono rimasti privi a seguito del pensionamento dei precedenti pediatri e la mancata copertura della sede carente anche dopo l’ultimo bando. Il servizio garantirà prestazioni gratuite analoghe a quelle del pediatra di libera scelta. Per gestire al meglio l’attività, all’ambulatorio si accederà su prenotazione. Grazie alla disponibilità del pediatra in pensione Innocenzo Puddu aggiungeremo un ulteriore tassello alla Casa della Comunità di Bosa, che si arricchisce di un nuovo servizio per le famiglie».

I numeri

Cinque mesi fa, quando l’Asl 5 ufficializzò la nascita del progetto Ascop, vennero messi nero su bianco anche i dati degli oristanesi tra zero e 14 anni rimasti senza cure (4.549 su 12.207). E a leggerli sembra che proprio la Planargia e parte del Montiferru siano i territori che soffrono meno rispetto agli altri visto che su 1.241 under 14 sono privi di assistenza in 629. In particolare a Bosa sono 272 i bambini senza cure su 618, Cuglieri 115 su 186, Flussio 17 su 27, Magomadas 19 su 37, Modolo 8 su 15, Montresta 12 su 37, Sagama 4 su 16, Scano Montiferro 78 su 128, Sennariolo 6 su 9, Suni 45 su 74, Tinnura 9 su 19, Tresunraghes 44 su 68.

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